منتخب العراق لكرة الصالات: مستعدون للقاء اوزبكستان ونسعى لخطف الصدارة

شفق نيوز/ يواجه منتخب العراق الوطني لكرة الصالات في مباراة حاسمة، عصر اليوم الأربعاء، منتخب أوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من تصفيات بطولة كأس آسيا التي تقام في مدينة فرغانة الأوزبكيّة.

وقال فراس بحر العلوم عضو الاتحاد ، رئيس وفد المنتخب العراقي لوكالة شفق نيوز، إن مباراة اليوم تُعد حاسمةً بين أقوى فريقين في المجموعة، ففوز أحدهما سيضعه بالصدارة.

واشار الى ان، "منتخبنا جاهز لمباراة اليوم، وان اللاعبين يتمتعون باندفاع عالٍ لخوض اللقاء"، مبيناً أنه "في حال فوز أحد الفريقين سيتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة بعد ما يصل لتسع نقاط من ثلاثة انتصارات".

وأضاف بحر العلوم ان منتخب العراق ضمن تأهله الى نهائيات آسيا لكرة الصالات بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة اليوم أمام اوزبكستان كون الفريقين يقفان بالمركزين الاول والثاني.

ونوه إلى أن "مباراة اليوم التي تقام عند الساعة الرابعة عصرا بقاعة مجمع "سامو" الرياضية التي ستشهد - حسب توقعاتنا - حضورا جماهيريا كون الجمهور الاوزبكي يستعد منذ الصباح للدخول إلى قاعة المباراة لمؤازرة فريقه أمام منتخبنا".

وكان منتخب العراق لكرة الصالات، قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على ماليزيا 2-1، وعلى كمبوديا 7-0 ، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا.