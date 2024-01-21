منتخب العراق لكرة السلة يواجه نظيره البحريني في وديتين بالمنامة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، عن تلقيه دعوة من نظيره البحريني، لخوض مباراتين وديتين في العاصمة المنامة، استعدادا للبطولة الآسيوية المقبلة.

وقال النائب الثاني لرئيس الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب العراقي سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين الشهر المقبل بدعوة من الاتحاد البحريني"، مبينا ان "المباراة الاولى ستقام يوم 18 بينما المباراة الثانية ستقام يوم 19 من شهر شباط المقبل في العاصمة البحرينية المنامة".

واوضح ان "الاتحاد وضع منهاجه الخاص لإعداد المنتخب قبل الدخول في تصفيات آسيا المقررة انطلاقها يوم 23 من الشهر المقبل بنظام الذهاب والاياب والتي تعد مؤهلة لنهائيات آسيا وبعدها كاس العالم .

واكد ان "الاتحاد العراقي لكرة السلة قرر ايقاف الدوري الممتاز في الـ23 من شهر شباط المقبل من اجل تهيئة الاجواء المناسبة لإعداد المنتخب قبل الدخول في التصفيات الاسيوية شباط المقبل".

يذكر ان المنتخب العراقي سيواجه نظيره السعودي بمستهل مشواره بالتصفيات الاسيوية يوم 23 من الشهر المقبل في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بالعاصمة العراقية بغداد ، بينما سيلاقي في مباراته الثانية منتخب فلسطين يوم 26 من شهر شباط ايضاً في العاصمة الاردنية عمان.