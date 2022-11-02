منتخب العراق لكرة السلة يحقق الفوز على فريق الحشد الشعبي ودياً

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، من تحقيق الفوز على فريق نادي الحشد الشعبي ودياً وذلك في اطار استعداداته لخوض منافسات تصفيات آسيا.

وجرت المباراة التي انتهت بتفوق واضح للمنتخب العراقي بنتيجة 84-70 نقطة، مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة.

ويقيم منتخب العراق سلسلة من مبارياته الودية تحت اشراف المدرب محمد النجار وذلك ضمن معسكره التدريبي الداخلي بالتجمع الاول في بغداد.

وكان المنتخب العراقي لكرة السلة قد فاز على نادي غاز الشمال امس ودياً بنتيجة 77-69.

وكان مدرب المنتخب العراقي محمد النجار اختار 15 لاعباً هم: محمد امين عبد الخالق، وإيهاب حسن، وفريد رعدي، وكرار جاسم، وجاسم محمد، وعبد الله مجيد، وعبد الله حيدر، وعلي حاتم، ونورس ضرار، ومراد علي، وريكان عثمان، وحسين هادي، ومحمد صلاح، وحسان علي، وعلي مؤيد.