منتخب العراق لكرة السلة يتوج بلقب البطولة العربية 3x3

شفق نيوز/ توّج المنتخب العراقي لكرة السلة 3x3، مساء اليوم الثلاثاء، بلقب البطولة العربية بنسختها الثالثة 2023 بعد فوزه على المنتخب الموريتاني 21-17.

وكان منتخب العراق تأهل للمباراة الختامية بعد فوزه صباح اليوم على منتخب قطرِA بنتيجة 20-16 ليتأهل الى المباراة النهائية التي جمعته مساء اليوم مع المنتخب الموريتاني.

وتصدر لاعب المنتخب العراقي حسان علي، مجموعته بفعالية الرمية الحرة ليحصد نقاط 5/5 التي جرت ضمن منافسات البطولة العربية.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على المنتخب القطريB بنتيجة 21-22 بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة وتأهل للدور نصف النهائي ولاقى منتخب قطرA وتغلب عليه أيضاً.