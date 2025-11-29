منتخب العراق لـ"فتنس تشالنج" يحقق برونزية في بطولة العالم بالسعودية

شفق نيوز- الرياض

حقق منتخب العراق لرياضة الفتنس تشالنج، يوم السبت، نتائج مميزة في بطولة العالم لبناء الأجسام واللياقة البدنية المقامة في المملكة العربية السعودية، حيث نال الفريق كأس المركز الثالث عالميًا في سباق سبيدفت.

كما تمكن لاعبو المنتخب الشباب من خطف أربع ميداليات ثمينة، حيث حصل كل من حسين سعدون جابر وحسين محمد قاسم على المركزين الثاني والثالث في فئة الشباب ضمن منافسات المستوى الذهبي، محققين الميدالية الفضية والبرونزية على التوالي.

وفي فئة الشباب أيضا ضمن منافسات المستوى الفضي، أضاف لاعبو المنتخب ميداليتين إضافيتين، فضية وبرونزية، بعد تحقيق المركزين الثاني والثالث.

أما في فئة الماستر، فقد حل اللاعب علي سعدون في المركز السادس ضمن منافسات المستوى الذهبي.

وتعد هذه المشاركة أول ظهور خارجي للمنتخب الوطني العراقي في فئة الفتنس تشالنج، ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور العراق في المنافسات العالمية.