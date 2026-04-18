منتخب العراق لـ"التك بول" يشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية

شفق نيوز- بكين

يستعد منتخب العراق للتك بول من خلال تدريباته اليومية المكثفة في معسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة سانيا الصينية، تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي تستضيفها المدينة ذاتها للفترة من 22 حتى 30 من الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتك بول، صفاء صاحب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب دخل المرحلة الأخيرة من استعداداته، وسيستمر المعسكر التدريبي حتى انطلاق منافسات التك بول يوم 24 من الشهر الجاري.

وأضاف أن المنتخب الوطني سيشارك بأربعة لاعبين في فعاليتي الفردي والزوجي المختلط، مشيراً إلى أن المنتخب وصل إلى مستوى عالٍ من الجاهزية، وأن الجميع يحدوهم الأمل في تحقيق نتائج طيبة عبر الظهور المميز في منافسات الدورة.

وأشاد صاحب، بـ "الدعم الكبير المقدم من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لمنتخب التك بول، من خلال توفير جميع الإمكانات المتاحة لهم لتحقيق أفضل النتائج في دورة الألعاب الشاطئية التي تنطلق منافساتها يوم الأربعاء المقبل في مدينة سانيا الصينية".