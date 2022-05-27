منتخب العراق لسلة الكراسي على بعد "خطوة" من بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة العالم

شفق نيوز / حقق المنتخب العراقي لسلة الكراسي، اليوم الجمعة، فوزاً على المنتخب السعودي في بطولة آسيا الجارية احداثها في مدينة بوكيت التايلندية، فيما يستعد للقاء لمواجهة مصيرية أمام نظيره الماليزي لحجز بطاقة الوصول الاخيرة الى مونديال العالم كأفضل منتخب خامس عن القارة الآسيوية.

وقال رئيس الوفد العراقي عبد الكريم باقر لشفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني لسلة الكراسي قدم في لقاء اليوم الذي جمعه بنظيره السعودي اداءً جيداً تكلل بالفوز الغالي بنتيجة 62-45 نقطة على نظيره السعودي"، مبيناً أن "بعد هذا الفوز سنلعب مباراة تحديد المصير للوصول إلى كأس العالم من عدمه عندما نلتقي منتخب ماليزيا الذي حقق هو الآخر الفوز على منتخب الفلبين".

وأضاف باقر "بحسب نظام البطولة ستقام يوم غد السبت مباراة فاصلة بين منتخبنا الوطني ومنافسه المنتخب الماليزي لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس"، مبينا أن "صاحب المركز الخامس سيتأهل إلى مونديال كأس العالم وهذا ما نتمناه لمنتخبنا الوطني لسلة الكراسي".