سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منتخب العراق لسلة الكراسي على بعد "خطوة" من بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-27T17:27:45+0000
منتخب العراق لسلة الكراسي على بعد "خطوة" من بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة العالم

شفق نيوز / حقق المنتخب العراقي لسلة الكراسي، اليوم الجمعة، فوزاً على المنتخب السعودي في بطولة آسيا الجارية احداثها في مدينة بوكيت التايلندية، فيما يستعد للقاء لمواجهة مصيرية أمام نظيره الماليزي لحجز بطاقة الوصول الاخيرة الى مونديال العالم كأفضل منتخب خامس عن القارة الآسيوية.

وقال رئيس الوفد العراقي عبد الكريم باقر لشفق نيوز، إن "منتخبنا الوطني لسلة الكراسي قدم في لقاء اليوم الذي جمعه بنظيره السعودي اداءً جيداً تكلل بالفوز الغالي بنتيجة 62-45 نقطة على نظيره السعودي"، مبيناً أن "بعد هذا الفوز سنلعب مباراة تحديد المصير للوصول إلى كأس العالم من عدمه عندما نلتقي منتخب ماليزيا الذي حقق هو الآخر الفوز على منتخب الفلبين".

وأضاف باقر "بحسب نظام البطولة ستقام يوم غد السبت مباراة فاصلة بين منتخبنا الوطني ومنافسه المنتخب الماليزي لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس"، مبينا أن "صاحب المركز الخامس سيتأهل إلى مونديال كأس العالم وهذا ما نتمناه لمنتخبنا الوطني لسلة الكراسي".

related

في السليمانية.. الهند وبنغلاديش يهيمنان على المراكز الأولى لبطولة آسيا للقوس والسهم

Date: 2022-05-09 13:20:55
في السليمانية.. الهند وبنغلاديش يهيمنان على المراكز الأولى لبطولة آسيا للقوس والسهم

العراق يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادي للغولف

Date: 2021-10-30 19:29:29
العراق يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادي للغولف

سيدات العراق يكتفين بالمركز الرابع في بطولة آسيا للقوس والسهم

Date: 2022-05-10 14:40:59
سيدات العراق يكتفين بالمركز الرابع في بطولة آسيا للقوس والسهم

بطولة اسيا ببناء الاجسام: العراق يحصد 58 وساما ذهبيا وملونا

Date: 2021-11-13 18:14:25
بطولة اسيا ببناء الاجسام: العراق يحصد 58 وساما ذهبيا وملونا

الشعب ببغداد يحتضن تدريبات الأولمبي استعداداً لبطولة آسيا

Date: 2022-05-15 18:13:39
الشعب ببغداد يحتضن تدريبات الأولمبي استعداداً لبطولة آسيا

صور.. العراق يكتسح بطولة آسيا لبناء الأجسام

Date: 2021-11-14 18:42:16
صور.. العراق يكتسح بطولة آسيا لبناء الأجسام

سلة العراق تتغلب على الاردن ودياً استعدادا لتصفيات كأس آسيا

Date: 2022-05-25 17:37:14
سلة العراق تتغلب على الاردن ودياً استعدادا لتصفيات كأس آسيا

ملاكمو العراق يقصون شريط البطولة الاسيوية للناشئين في الفجيرة

Date: 2019-10-10 13:47:18
ملاكمو العراق يقصون شريط البطولة الاسيوية للناشئين في الفجيرة