منتخب العراق لرفع الأثقال يغادر إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة آسيا

شفق نيوز - بغداد

غادر وفد المنتخب العراقي لرفع الأثقال العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، متوجهاً صوب مدينة العاصمة الكازاخستانية أستانا، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لفئة الشباب والناشئين التي تنطلق بعد غد الأحد.

‏‎وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال إسماعيل مولود، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب العراقي تألف من عضو الاتحاد حسنين مزهر، والرباعان سيف علي بوزن 71 كغم، وموسى خضير بوزن 88 كغم، ويقود الفريق المدرب الشاب حازم داود".

وأضاف أن "الاستعدادات كانت مبكرة لهذه البطولة من أجل رفع المستوى الفني والبدني ليكون لمنتخبنا الوطني بصمة في المحفل الآسيوي"، مؤكداً: "إننا نطمح أن تكون مشاركتنا مثمرة لاسيما أن الرباع الدولي موسى خضير، سبق وإن حقق برونزية وفضيتان في بطولة العالم الأخيرة في بيرو -ليما".

وأشار إلى أن "نزال الرباع سيف علي سيقام في السادس من شهر تموز/ يوليو الجاري أما نزال الرباع موسى خضير ففي يوم الثامن من الشهر ذاته".