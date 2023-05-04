منتخب العراق لرفع الأثقال يشق طريقه الآسيوي وعينه على أولمبياد باريس

شفق نيوز / غادر فجر اليوم الخميس، وفد المنتخب العراقي لرفع الأثقال، صوب مدينة جينجو الكورية، بغية المشاركة في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، محمد كاظم مزعل، إن "وفد المنتخب تألف من ثلاثة رباعين وهم كل من (قاسم حسن وزن 96 كغم)، و(ليث عبدالكريم وزن 102 كغم)، و (علي عمار يسر وزن 109)، يقودهم مدرب المنتخب عبد الكريم، بالإضافة إلى نائب رئيس الاتحاد صالح محمد كاظم.

وأضاف مزعل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستعدادات كانت مبكرة لهذه البطولة حيث عسكر المنتخب في بغداد ومدينة أربيل بدعم مباشر من قبل اللجنة الأولمبية العراقية".

وأوضح أن "المنتخب واصل على مدى أشهر الإعداد من أجل أن تكون له بصمة في هذا المحفل الآسيوي الكبير حيث التوقعات تشير إلى أن هناك مشاركة واسعة من قبل الدول الآسيوية"، معرباً عن أمله أن تكون مشاركته مثمرة وأن يحصد على أوسمة التفوق، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة التأهل".

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد صالح محمد كاظم: "استطعنا من خلال المعسكرات الأخيرة رفع مستويات اللاعبين فنياً وبدنياً، حيث واصل المنتخب تدريباته على مدى أشهر كون بطولة آسيا تعد من أهم البطولات".

وذكر محمد كاظم، بحسب البيان، أن هذه البطولة تشترك فيها أغلب المنتخبات الآسيوية لأهميتها، والحقيقة أن اللجنة الأولمبية العراقية، واتحاد رفع الأثقال لم يقصروا بالدعم المتواصل والوقوف على احتياجات اللاعبين وتذليل الصعاب من أجل التفوق في هذه البطولة".