منتخب العراق لرفع الأثقال يشارك في بطولة تايلاند الدولية المؤهلة لأولمبياد باريس

شفق نيوز/ غادر، اليوم السبت، وفد الأثقال البارالمبي العراقي متوجهين للمشاركة في بطولة كأس العالم المؤهلة إلى بارالمبياد بطولة أولمبياد باريس 2024.

وقال جبار طارش، المسؤول المالي للاتحاد العراقي لرفع الاثقال البارالمبي، لوكالة شفق نيوز، إن رباعين سيمثلان أثقال العراق في البطولة الدولية التي ستقام في تايلاند بمشاركة واسعة لأبطال العالم".

واضاف ان "الوفد العراقي تألف من ثامر غانم مدرباً للفريق، والرباع مسلم عقيل وزن 54 كغم، والرباع مصطفى سلمان وزن 59 كغم".

وبيّن أن "المنتخب العراقي دخل معسكراً تدريبياً داخلياً وتم اعداده بشكل جيد قبل التوجه الى تايلند للمشاركة في المرحلة التأهيلية الاخيرة الى بارالمبياد باريس"، موضحاً أن "نتائج بطولة تايلاند الدولية حاسمة لضمان التأهل إلى بارالمبياد المقبلة".

وأكد أن "اللجنة البارالمبية العراقية لم تتوان في دعم المنتخبات الوطنية البارالمبية التي تسعى للتأهل الى بارالمبياد باريس بضمنها منتخب رفع الأثقال الذي يضم أبرز الرباعين على المستويين المحلي والدولي".