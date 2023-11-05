منتخب العراق لتنس كرة القدم يتأهل إلى نهائي كأس العالم

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لتنس كرة القدم إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم الجارية احداثها حاليا في مدينة برنو التشيكية.

وفاز المنتخب العراقي على منتخب كوريا الجنوبية، في مباراة نصف نهائي كأس العالم لتنس كرة القدم 2023.

وقال رئيس الاتحاد العراقي صفاء صاحب، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب العراق سيلاقي منتخب التشيك في نهائي بطولة العالم للزوجي بعد فوزه اليوم على منتخب كوريا الجنوبية".

واضاف ان "منتخبنا قدم مستوى كبيراً تمكن من اجتياز خيرة منتخبات العالم بجدارة ليصل للمباراة النهائية". واشار الى ان "منتخبنا سيواجه التشيك بالزوجي باللاعبين علي عامر وعلي قاسم وعبد الرحمن احمد".

يشار الى ان الوفد العراقي تألف من: مصطفى عبد الباقي، وعلي جليل مدربين، واللاعبين علي عامر، وعبد الرحمن أحمد، وعبد الله هيثم، وعباس سامي، ومصطفى احمد، و"ابو الفضل" جليل، وعلي قاسم عبد الحسين.