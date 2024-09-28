منتخب العراق لبناء الأجسام يحقق إنجازين في بطولة العالم

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق لبناء الأجسام المركز الثاني فرقياً بمنافسات فئة الشباب في بطولة العالم باللعبة بدورتها الثامنة والسبعين والتي أختتمت فعالياتها في جزيرة كيش الإيرانية .

كما حل العراق بالمركز الثالث عالمياً في ختام الترتيب العام لجدول الأوسمة، وذلك من بين 60 منتخباً مشاركاً في البطولة.

وأحرز العراق 16 وساماً ملوناً في منافسات فئتي المتقدمين والشباب، بواقع ثلاثة أوسمة ذهبية، وسبعة فضية، وستة نحاسية، فضلاً على الفوز بلقب بطل أبطال العالم في مسابقتي بدي بلدنگ وكلاسيك فيزيك لفئة الشباب.