منتخب العراق في تنس كرة القدم يحرز المركز الثالث عالمياً

شفق نيوز/ اعلن اتحاد تنس كرة القدم، يوم الأحد، حصول منتخب شباب العراق على المركز الثالث عالمياً في بطولة العالم لهذه الفئة.

وقال رئيس الاتحاد صفاء صاحب، لوكالة شفق نيوز، ان "منتخب العراق للشباب حاز على المركز الثالث في بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في رومانيا، وهذا انجاز كبير يضاف الى انجازات العراق واتحاد تنس كرة القدم".

واضاف ان "التتويج جاء بعد فوز منتخبنا الوطني في الادوار السابقة على منتخب رومانيا بشوطين مقابل لا شيء وعلى منتخبي اسبانيا وفرنسا بنفس النتيجة".

واوضح صاحب انه "من المؤمل ان يغادر المنتخب رومانيا عائداً الى بغداد بعد ان توج بلقب المركز الثالث في اكبر منافسات عالمية".