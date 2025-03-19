منتخب العراق ضمن المرشحين للتأهل لمونديال العالم على حساب "فيفا" الرسمي

شفق نيوز/ وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حسابه الرسمي، يوم الأربعاء، المنتخب العراقي ضمن المنتخبات المرشحة للتأهل إلى مونديال 2026 وذلك عبر النافذة الحالية من التصفيات الآسيوية.

ويتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب فرق المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 14 نقطة، يليه المنتخب العراقي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم الأردن بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، ثم منتخب عُمان بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الفلسطيني بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، يليه منتخب الكويت بالمركز السادس بأربع نقاط.

من جانب آخر، دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الجماهير العراقية إلى "عدم إقامة الاحتفالات بعد نهاية مباراة العراق والكويت في حال فوز منتخب العراق تقديراً واحتراماً لذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)".