منتخب العراق بكرة اليد يحقق فوزاً عريضاً على نادي زاكرس الإيراني ودياً

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق لكرة اليد الفوز، يوم الجمعة، على فريق زاكرس كرمنشاه الايراني ودياً بفارق 20 هدفاً.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا حقق فوزاً عريضاً على زاكرس كرمنشاه بواقع 43 -23 هدفاً في ثاني مبارياته ضمن معسكره المقام في إيران".

وبين ان "منتخبنا سبق وان حقق الفوز على فريق زاكرس كرمنشاه الايراني بنتيجة 34 - 22 في أولى مبارياته ضمن معسكره المقام في إيران".

من جانب آخر اكد عبد الرضا، أن "رئيس الاتحاد محمد هاشم الأعرجي استقبل المدرب المصري الكابتن شريف مؤمن المدير الفني الجديد للمنتخب العراقي لكرة اليد الذي تم التعاقد معه لقيادة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الـ20 لكرة اليد".

واضاف ان "المدرب يلتحق مساء اليوم بوفد المنتخب في معسكره المقام حاليا في العاصمة الإيرانية (طهران).