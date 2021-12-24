سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منتخب العراق بكرة اليد يحقق فوزاً عريضاً على نادي زاكرس الإيراني ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-24T18:05:52+0000
منتخب العراق بكرة اليد يحقق فوزاً عريضاً على نادي زاكرس الإيراني ودياً

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق لكرة اليد الفوز، يوم الجمعة، على فريق زاكرس كرمنشاه الايراني ودياً بفارق 20 هدفاً.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا حقق فوزاً عريضاً على زاكرس كرمنشاه بواقع 43 -23 هدفاً في ثاني مبارياته ضمن معسكره المقام في إيران".

وبين ان "منتخبنا سبق وان حقق الفوز على فريق زاكرس كرمنشاه الايراني بنتيجة 34 - 22 في أولى مبارياته ضمن معسكره المقام في إيران".

من جانب آخر اكد عبد الرضا، أن "رئيس الاتحاد محمد هاشم الأعرجي استقبل المدرب المصري الكابتن شريف مؤمن المدير الفني الجديد للمنتخب العراقي لكرة اليد الذي تم التعاقد معه لقيادة المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الـ20 لكرة اليد".

واضاف ان "المدرب يلتحق مساء اليوم بوفد المنتخب في معسكره المقام حاليا في العاصمة الإيرانية (طهران).

related

منتخب اليد العراقي يلغي مشاركته في بطولة إيران الدولية لعدم منح الـ"فيزا"

Date: 2021-02-18 06:12:38
منتخب اليد العراقي يلغي مشاركته في بطولة إيران الدولية لعدم منح الـ"فيزا"

ظافر صاحب مدرباً للمنتخب العراقي لكرة اليد

Date: 2021-07-12 14:27:04
ظافر صاحب مدرباً للمنتخب العراقي لكرة اليد