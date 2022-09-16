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منتخب العراق بالملاكمة يعسكر في اربيل استعدادا لبطولتين

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-16T19:20:32+0000
منتخب العراق بالملاكمة يعسكر في اربيل استعدادا لبطولتين

شفق نيوز/ وصل المنتخب العراقي للمتقدمين بالملاكمة مساء اليوم الجمعة، الى اربيل لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لخوض بطولتين دوليتين.

وقال نائب رئيس اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة لوكالة شفق نيوز؛ إن "المنتخب وصل اربيل اليوم استعدادا للاقامة بمعسكر تدريبي يستمر 14 يوما استعدادا للمشاركة في بطولة قيرغستان الدولية مطلع الشهر المقبل".

واضاف ان "المنتخب بعد عودته يدخل معسكر تدريبي اخر في ايران استعداداً لبطولة آسيا للملاكمة للمتقدمين والمقرر إقامتها في المملكة الاردنية الهاشمية مطلع تشرين الثاني المقبل".

ويشارك العراق في المعسكر بكامل الأوزان لفئة المتقدمين.

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