منتخب العراق بالملاكمة يستعد للدورة العربية بمعسكر في إيران واشراف كوبي

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي للملاكمة، مدير المنتخبات الوطنية عبد الرضا علي عن اقامة معسكر تدريبي للمنتخب العراقي للملاكمة في إيران.

وقال علي لوكالة شفق نيوز ان "الوفد العراقي سيتوجه الى طهران بعد غد الثلاثاء متوجها ايران للدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر أكثر من عشرة أيام".

واضاف ان "المعسكر التدريبي في إيران يأتي ضمن استعدادات المنتخب قبل الدخول في منافسات الدورة العربية في المقرر في الجزائر تموز المقبل".

وبين ان "الاتحاد اقام معسكرا تدريبيا داخليا جرت في نهايتها منافسات لتصنيف الافضل بغية تمثيل المنتخب في الدورة العربية".

وأشار الى أن "المدرب الكوبي الس سباير هو من أشرف على المنافسات وتم اختيار ستة ملاكمين سيمثلون العراق في الدورة العربية المقبلة".

واوضح ان "الاتحاد سمى اثنين من المدربين العراقيين كمساعدين للمدرب الكوبي في المعسكر وهما طارق محمد ومحمد عبد الزهرة".