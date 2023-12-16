منتخب العراق بالكرة المصغرة ينهي مهمته الآسيوية بإحرازه المركز الثاني

شفق نيوز/ انهى منتخب العراق الوطني مشاركته في بطولة آسيا بالكرة المصغرة (سداسي الكرة )، بإحرازه المركز الثاني بعد ان خسر مباراته النهائية أمام المنتخب التايلندي بخمسة أهداف لهدفين.

وقال المرافق الإعلامي للوفد العراقي رافد البدري باتصال هاتفي لوكالة شفق نيوز إن المباراة الختامية جرت على ملعب "ماكودي" في العاصمة التايلندية "بانكوك" بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور محمد هشام الدوسري.

واضاف ان مباراة شهدت ظلما تحكيميا واضحا لصالح المنتخب التايلندي، ولم تنفع اعتراضات الملاك التدريبي على الحالات التي حدثت، إحداها تسببت لإصابة بليغة للاعبنا كرار علي فلحي الذي خرج من المباراة محمولا على النقالة .

وأشار إلى ان الفريق التايلندي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 6 وعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 14 نتيجة أخطاء دفاعية بحتة، وفي الدقيقة الـ 19 أضاف الفريق التايلندي الهدف الثالث، قبل أن يقلص الفارق اللاعب حسن كريم ناعم النتيجة بتسجيله هدف منتخبنا الأول في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق التايلندي بثلاثة أهداف لهدف.

وتابع، البدري بالقول إنه "مع بداية الشوط الثاني أضاف الفريق التايلندي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 22 ، وبعد مرور دقيقتين عزز تقدمه بالهدف الخامس في الدقيقة الـ 24، وقبل نهاية المباراة قلص الفارق لاعب منتخبنا سجاد ثامر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 لتنتهي المباراة بتقدم الفريق التايلندي بخمسة أهداف لهدفين".

ولفت إلى أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع شهدت تفوق المنتخب البحريني على منتخب اوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد ان انتهى وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.