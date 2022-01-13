منتخب العراق للجمناستك يقيم معسكراً تدريبياً في الأردن استعدادا لبطولة العالم

شفق نيوز/ يجري المنتخب الوطني العراقي للجمناستك معسكراً تدريبياً في الأردن لمدة عشرة أيام حيث كان بدأ في السابع من شهر كانون الثاني الجاري ويستمر حتى السابع عشر منه استعدادا لبطولة العالم المقبلة.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة إياد نجف لوكالة شفق نيوز، ان رحمة بنت الحسين رئيسة الاتحاد الأردني للجمناستك رحبت بوجود الوفد العراقي، مبينا أن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني للجنسين في صالة نور الزعبي بمحافظة الزرقاء تجري وحداته التدريبية بمنهج منسق ومدروس سعياً لتحضير اللاعبين للظهور بمستويات طيبة خلال المستحقات الخارجية المقبلة.

ويرأس نجف الوفد العراقي الذي يضم أيضاً الدكتور سعد الله عباس وناظر دنيف نائباً لرئيس الوفد، وأربعة مدربين هم محمود صالح ونجم عبدالحسين وأحمد سكران وموفق جبار، وإداري الوفد هيرش عثمان، بالاضافة لأربعة عشر لاعباً ولاعبة.