سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منتخب العراق للجمناستك يقيم معسكراً تدريبياً في الأردن استعدادا لبطولة العالم

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-13T21:07:11+0000
منتخب العراق للجمناستك يقيم معسكراً تدريبياً في الأردن استعدادا لبطولة العالم

شفق نيوز/ يجري المنتخب الوطني العراقي للجمناستك معسكراً تدريبياً في الأردن لمدة عشرة أيام حيث كان بدأ في السابع من شهر كانون الثاني الجاري ويستمر حتى السابع عشر منه استعدادا لبطولة العالم المقبلة.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة إياد نجف لوكالة شفق نيوز، ان رحمة بنت الحسين رئيسة الاتحاد الأردني للجمناستك رحبت بوجود الوفد العراقي، مبينا أن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الوطني للجنسين في صالة نور الزعبي بمحافظة الزرقاء تجري وحداته التدريبية بمنهج منسق ومدروس سعياً لتحضير اللاعبين للظهور بمستويات طيبة خلال المستحقات الخارجية المقبلة.

ويرأس نجف الوفد العراقي الذي يضم أيضاً الدكتور سعد الله عباس وناظر دنيف نائباً لرئيس الوفد، وأربعة مدربين هم محمود صالح ونجم عبدالحسين وأحمد سكران وموفق جبار، وإداري الوفد هيرش عثمان، بالاضافة لأربعة عشر لاعباً ولاعبة.

related

تعادل سلبي بين العراق والبحرين

Date: 2019-11-19 17:51:25
تعادل سلبي بين العراق والبحرين

كأس العرب.. مصر تبلغ الدور قبل النهائي على حساب الأردن

Date: 2021-12-11 17:50:18
كأس العرب.. مصر تبلغ الدور قبل النهائي على حساب الأردن

الكشف عن أسباب غياب أبرز لاعبي العراق عن ودية أوزبكستان

Date: 2021-03-18 20:51:03
الكشف عن أسباب غياب أبرز لاعبي العراق عن ودية أوزبكستان

ملاكمو العراق يقصون شريط البطولة الاسيوية للناشئين في الفجيرة

Date: 2019-10-10 13:47:18
ملاكمو العراق يقصون شريط البطولة الاسيوية للناشئين في الفجيرة

كورنا يضرب ودية العراق ونيبال

Date: 2021-05-13 20:09:52
كورنا يضرب ودية العراق ونيبال

بسام الراوي يغرد عقب اصابته أمام العراق

Date: 2019-11-27 21:35:04
بسام الراوي يغرد عقب اصابته أمام العراق

منتخب شباب العراق يخسر أول مباراة دولية ودية يخوضها

Date: 2021-06-13 18:56:34
منتخب شباب العراق يخسر أول مباراة دولية ودية يخوضها

العراق يتعادل أمام اليمن سلبياً ببطولة الخليج

Date: 2019-12-02 18:22:23
العراق يتعادل أمام اليمن سلبياً ببطولة الخليج