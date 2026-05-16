منتخب العراق بالتايكواندو يغادر إلى منغوليا لخوض منافسات بطولة آسيا

غادر وفد المنتخب الوطني العراقي للتايكواندو، يوم السبت، إلى العاصمة المنغولية "أولان باتور" للمشاركة في بطولة آسيا التي ستقام للفترة من 18 إلى 24 أيار/ مايو الجاري، بقيادة مدرب المنتخب الوطني خالد عبد النبي.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب، أحمد الغراوي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيخوض منافسات البطولة عبر لاعبي فعالية "الكوروكي"، وهما حسين منصور في وزن 58 كغم، وأيهم مهدي في وزن 63 كغم.

وأضاف أن لاعبين سيمثلان العراق في منافسات فعالية "البومسي"، وهما سعد مهدي ومحسن علي.

وأشار الغراوي، إلى أن البطولة تشهد مشاركة نخبة منتخبات القارة الآسيوية في واحدة من أبرز البطولات القارية المعتمدة، وسط آمال عراقية بتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور لعبة التايكواندو على المستويين الفني والتنافسي.