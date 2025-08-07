منتخب العراق النسوي يتقدم سبعة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

تقدم منتخب العراقي النسوي لكرة القدم، يوم الخميس، سبعة مراكز ليحلّ في المركز 166 من أصل 196 منتخباً نسوياً بحسب التصنيف الدولي الذي صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبهذا تقدم منتخب العراق النسوي لكرة القدم سبعة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأول مرة في تاريخه.

وأطاحت إسبانيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن قفز للمركز الأول ليتراجع منتخب أمريكا إلى المركز الثاني، وجاء السويد ثالثاً، وانكلترا رابعاً، وألمانيا خامساً، وفرنسا سادساً، بينما جاء منتخب السودان النسوي بالمركز الأخير.

وجاء اليابان بالمركز 8 عالمياً والأول آسيوياً، والأردن بالمركز 76 عالمياً والأول عربياً.