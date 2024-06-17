منتخب العراق النسوي يبحث عن لاعبات "موهوبات" بالداخل والخارج "لبناء الفريق المنشود"

شفق نيوز/ كشف مدربُ المنتخب الوطنيّ العراقيّ النسويّ لكُرةِ القدم صالح راضي، يوم الاثنين، عن خطط إعداد جديدة للمنتخب النسوي، تتضمن البحث عن موهوبات عراقيات في الدول الأجنبية، وجولات استكشافية في عموم العراق، ودعوة الأندية العراقية لتشكيل فرق نسوية داخل أنديتهم لرفد المنتخب النسوي.

وقال راضي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلةَ المُقبلة تتطلبُ تكاتفاً كبيراً للجُهودِ التي من شأنها أن تُساهمَ في الارتقاءِ بمُستوى الكرةِ النسويّة بشكلٍ عامٍ، والمنتخب الوطنيّ خاصة، نحو الأفضل تأهباً للاستحقاقاتِ الخارجية المُرتقبة".

وأضاف: "نأملُ تشكيلَ منتخبٍ نسويّ قوي قادر على التنافُّسِ مع منتخباتِ دول الجوار، وإن المرحلةَ المستقبليّة ستشهدُ قيامَ الملاك التدريبيّ والجهاز الإداريّ بجولاتٍ استكشافيةٍ في عموم العراق لانتقاءِ اللاعبات اللواتي يمكن الاعتمادُ عليهن لبناءِ المُنتخبِ المنشود".

ولفت إلى أنه "سنقومُ أيضاً بزيارةِ بعض الدول الأوروبيّة وغيرها لاستكشافِ بعض اللاعبات لتَعزيزِ صُفوفِ المنتخب بلاعباتٍ مميزات، ثم تأتي المرحلةُ اللاحقة وهي الدخول في التجمعاتِ والمعسكرات التدريبيّة الداخلية والخارجية، وبعد الاطمئنان على مستوى الإعدادِ سندخلُ في مرحلةِ المباريات التجريبيّة، وحسب التدرج من السهلِ إلى الصعبِ، وبما يتناسبُ مع مستوى منتخبنا".

وأشار مدربُ المنتخب النسويّ إلى أن "اتحادَ الكرة ولجنة المنتخبات واللجنة النسويّة مهتمون جداً بموضوع تطويرِ الكرة النسويّة، ووضع استراتيجية تشجع كلَ فرق الدوري العراقيّ على تشكيلِ فرقٍ نسويةٍ في أنديتها في المواسم المقبلة، وإقامة دوري يحظى باهتمامٍ جماهيري كبيرٍ، إضافةً إلى استقدام محترفاتٍ بمُستوى عالٍ".

وأوضح أن "الطريقةَ الواجب إتباعها في تدريبِ اللاعبات في هذه المرحلةِ، وخصوصاً داخل العراق، هي تدريبُ اللاعبات في المنتخب، وإعطاؤهن للأنديةِ قبل المباراة بيومين فقط في حال موافقةِ الأندية، وذلك للتأكُّدِ من تدريبهن مهارياً وبدنياً وتكتيكياً بشكلٍ جيد ومستمرٍ لضمان بنائهن بصورةٍ صحيحةٍ، ومتابعة موضوع التغذية الصحية على وفق برامج يعدّها المختصون، وعلى هذا الأساس يتطلبُ بناء المنتخب النسويّ انتقاءَ اللاعبات الجيدات، وإقامة معسكرات داخلية وخارجية لضمان استمرارِ البناء الصحيح للاعبات، وإجراء مباريات كثيرة لتعزيز خبرةِ اللاعبات ووضع استراتيجية لمدة خمسة أعوام لبناءِ منتخبات الفئات العمريّة والشباب والوطنيّ".