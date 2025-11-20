منتخب العراق النسوي للجودو يغادر إلى الأردن للمشاركة بغرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

غادر منتخب العراق النسوي للجودو، يوم الخميس، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا.

وتأتي هذه المشاركة ضمن تحضيرات المنتخب لتعزيز حضور الجودو العراقي على الساحة الإقليمية، وسط دعم إداري وفني لتحقيق نتائج مميزة وتشريف الرياضة العراقية.

وتتطلع لاعبات المنتخب إلى تقديم مستويات قوية تعكس جاهزيتهن وقدرتهن على المنافسة، سعياً في العودة بمنجز يسعد الجماهير ويرفع اسم العراق في المحفل المقبل.