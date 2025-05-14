منتخب العراق النسوي لكرة القدم يشارك في تصفيات كأس آسيا

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسمه أحمد الموسوي، يوم الأربعاء، عن مشاركة المنتخب الوطني العراقي للسيدات في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم على الساحات المكشوفة التي ستقام في تايلاند.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "التصفيات الآسيوية ستنطلق في الثالث والعشرين من حزيران المقبل بمشاركة واسعة من المنتخبات النسوية في القارة"، مؤكداً أن "المنتخب العراقي أدرج ضمن فرق المجموعة الثانية".

وأوضح أن "لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي أجرت قرعة المباريات وأسفرت عن خوض المنتخب العراقي أربع مواجهات حيث يستهل مشواره بمواجهة تيمور الشرقية في الثالث والعشرين من حزيران ثم يواجه منغوليا في السادس والعشرين من الشهر ذاته ويلتقي تايلاند في التاسع والعشرين من نفس الشهر ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الثاني من تموز المقبل".

وأشار الموسوي إلى أن "المنتخبات التي تتصدر مجموعاتها ستتأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في أستراليا العام المقبل"، مبيناً أن "المنتخب الوطني للسيدات بدأ تدريباته المكثفة في العاصمة بغداد تحت إشراف المدرب عبد الوهاب أبو الهيل استعدادا للتصفيات المقبلة".

وتضم المجموعة الثانية منتخبات تايلاند والهند وتيمور الشرقية ومنغوليا إلى جانب العراق.