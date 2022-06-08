منتخب العراق النسوي لكرة الصالات يتعادل ودياً أمام منتخب طهران والاتحاد: سنذلل صعوباته

شفق نيوز/ اختتمَ المنتخب العراقي النسويّ لكرةِ الصالات، اليوم الأربعاء، مبارياته الوديّة في معسكره التدريبيّ المُقام في المركزِ الأولمبيّ بمدينةِ طهران بتعادلٍ أمام منتخبِ طهران، فيما عدّ مسؤولون في الاتحاد أن المنتخب العراقيّ سيكون رقماً صعباً ومنافساً حقيقياً في بطولةِ غرب آسيا ووعدوا بـ"تذليل الصعوبات أمامه".

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المباراة الختامية حضرها عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم المُشرف على اللجنةِ النسوية فراس بحر العلوم، ورئيس نادي نفط الوسط ماجد عبد الرضا الذي يتواجد في مهمةِ عملٍ رسميةٍ لكنه حرصَ على حضورِ المباراة دعماً للمنتخبِ النسوي".

وأضاف الاتحاد أن "وديةُ منتخب طهران تعدُّ الأقوى في المعسكرِ التدريبي استعداداً لبطولةِ غرب آسيا نظراً لقوة منتخبِ طهران الذي تتمتعُ لاعباته بالمهاراتِ العاليّة والقوة البدنيّة والتنظيمِ داخل الملعب، وفي المقابل وقفت لاعباتُ منتخبنا نداً لهن بشكلٍ واضحٍ وقدمن مباراةً كبيرةً".

وتناول البيان تفاصيل المباراة إذ أوضح بأن "تبادلَ المنتخبان في شوطُ المباراة الأول الهجمات ولم تكن هناك أفضليةٌ لمنتخبٍ على حسابِ الآخر، ومن دربكةٍ أمام المرمى أحرزَ منتخبُ طهران هدفه الأول.. وبعد الهدفِ حاولت لاعباتُ منتخبنا إدراك التعادلِ وضاعت عددٌ من الفرصِ، لينتهي هذا الشوطُ بتقدمِ المنتخبِ الإيراني بهدفٍ من دون رد".

وأضاف البيان أن "لاعباتُ المنتخب كثفن من هجماتهن في الشوطِ الثاني لتسجيلِ هدفِ التعادل، وتحققَ ذلك من علامةِ الجزاء بعد إعثارٍ واضحٍ للمهاجمةِ شاخوان نور الدين سجلتها بنجاحٍ لينا صديق، فيما استمرت محاولاتُ الفريقين، ومن تسديدةٍ قويةٍ عادَ الفريقُ المنافس للتقدمِ بالنتيجةِ مسجلاً هدفه الثاني، ومع اقترابِ المباراةِ على نهايتها كان للمميزةِ شاخوان نور الدين رأيٌ آخر، حيث نجحت بإحرازِ هدفِ التعادل في الثواني العشرين الأخيرة من عمرِ اللقاءِ، لينتهي اللقاءُ بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا فريق".

وتابع البيان أنه "عقب المباراة، عبّر عُضو الاتحاد، فراس بحر العلوم، عن ارتياحه الكبيرِ للمُستوى الذي قدّمته اللاعبات في المباراةِ، وأثنى كثيراً على حرصِ اللاعبات وتفانيهن داخل الملعبِ"، مبدياً "تفاؤلاً كبيراً بقدرةِ المنتخبِ على تقديمِ مُستوى مميزٍ في بطولةِ غرب آسيا، مؤكداً أن المنتخب العراقيّ سيكون رقماً صعباً ومنافساً حقيقياً في البطولةِ".

ووعدَ بحر العلوم خلال لقائه اللاعبات والملاك التدريبيّ في نهايةِ المباراةِ بـ"تقديمِ الدعم الكاملِ للفريقِ وتذليلِ كل العقبات التي تقفُ في طريقِ نجاحِ المنتخب".

من جانبها، أكدت مدربةُ المنتخب، شاهناز ياري، "جاهزيّةَ واستعداد المنتخب للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا"، مبينةً: إنه "بالرغم من قصرِ فترةِ عملها مع اللاعباتِ إلا أنها لمست تفاعلاً واندفاعاً كبيراً من اللاعبات للتعلُمِ والتطور، وإن المُستوى العامّ للفريق يبشرُ بخيرٍ، ووصلَ لمرحلةٍ متقدمةٍ من الإعدادِ والجاهزية، وإنها تؤمنُ كثيراً بقدرةِ اللاعبات على المنافسةِ في البطولةِ وتقديم الأفضل في المبارياتِ الرسميّة".

ويختتمُ المنتخب العراقي، يوم غدٍ الخميس معسكره التدريبي على أن يعودَ للعاصمةِ بغداد بعد غدٍ الجمعة، ومن ثم المُغادرة يوم 14/6 لمدينةِ جدة للمشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا التي ستنطلقُ يوم 16/6، ويلعبُ في مجموعةٍ ضمت إلى جانبه منتخبات البحرين والإمارات وفلسطين.