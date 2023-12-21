منتخب العراق الكروي ينهي 2023 بالتصنيف الـ 63 عالميا والسابع اسيوياً

شفق نيوز/ انهى المنتخب الوطني العراقي العام 2023 بالمركز الـ 63 عالمياً حسب تصنيف الفيفا الاخير لشهر كانون الثاني .

بينما جاء حسب التصنيف القاري بالتصنيف السابع اسيويا .

وجاء اليابان بالمركز الاول اسيويا و الـ 17 عالميا ، بينما جاء منتخب ايران الثاني آسيويا والمركز الـ 21 عالميا ، ثم كوريا الثالث اسيويا و الـ23 عالميا ، واستراليا رابع اسيويا والـ25 عالميا ، والسعودية الخامس اسيويا و الـ 56 عالمياً ، وقطر سادس آسيويا و الـ58 عالميا .

وجاء الأرجنتين بالمركز الاول عالميا ثم فرنسا ثانيا ، وانكلترا ثالثا ، وبلجيكا رابعا ، والبرازيل خامساً ، وهولندا سادسا والبرتغال سابعا ، واسبانيا ثامنا.