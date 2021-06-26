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منتخب العراق الشبابي في مواجهة صعبة امام نظيره السنغالي

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-26T09:14:29+0000
منتخب العراق الشبابي في مواجهة صعبة امام نظيره السنغالي

شفق نيوز/ يواجه المنتخب الوطني العراقي للشباب منتخب السنغال يوم غدٍ الأحد في تمام الساعة الرابعة عصراً ضمن إطار  منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب للشباب المقامة حالياً في مصر.

وتغلب المنتخب الشبابي العراقي، على نظيره اللبناني بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، وقادها الحكم التونسي أمير الوصيف.

وكان لاعب منتخب الشباب (شوان سيروان) غادر مقر إقامة وفد المنتخب في العاصمة المصرية القاهرة بطلب من عائلة اللاعب.

وذكر والد اللاعب شوان سيروان، في تعهدٍ خطي لرئيس الهيئة التطبيعية ورئيس بعثة المنتخب الدكتور حيدر عوفي: أن اللاعب لم تكن لديه رغبة للحضور إلى مصر منذ البداية، ولكن ضغوطاتي عليه أجبرته على التواجد مع المنتخب برغم انه لا يجيد اللغة العربية والانكليزية والكوردية.

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