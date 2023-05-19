منتخب الصالات العراقي.. 24 لاعبا يستعدون لكأس العرب في السعودية

شفق نيوز / أعلن الجهازُ الفني لمنتخب الصالات العراقي، بقيادةِ المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، يوم الجمعة، قائمة المنتخب المكونة من (24) لاعباً للمشاركة في بطولةِ كأس العرب، المقررة في السعوديّة للفترة من 6-12 حزيران المقبل.

ويتألف الجهازان الفنيّ والإداري، من علي عيسى سيد، مديراً إدارياً للمنتخب، وريكاردو كامرا سوبرال مديراً فنياً، وحسين عبد علي مساعداً للمدرب، ومايكول جونتاس بورت، مدرباً لحراس المرمى، وماريو ادوارد دي أولفر، مدرباً للياقة، وعلي طه إسماعيل مترجماً، وعدي صبار منسقاً إعلامياً، ومحمد عامر العزاوي مصوراً، وطالب حسين هذال مديراً للتجهیزات، وحبيب جبار كاظم ومحمد ولي معالجين، وسيف حسن حمود إدارياً للفريق.

واللاعبون المستدعون إلى القائمة هم : محمد سامي ناصر ( الشرطة)، زاهر مهدي هادي (نفط الوسط)، حسين أحمد ناصر (المرور)، عمر سبتي جمعة (نفط البصرة)، حيدر حسن ( بلدية البصرة )، سالم فيصل عبد (نفط الوسط)، رافد حميد عيسى (نفط البصرة)، طارق زياد سلمان ( نفط الوسط)، سالم كاظم موات ( بلدية البصرة)، وليد خالد فاهم ( نفط الوسط)، حارث سعد معروف (آليات الشرطة)، حيدر مجيد درويل (نفط البصرة)، فادي علاء سامي (غاز الجنوب)، مهند عبد الهادي نعيم (نفط البصرة)، مصطفى إحسان جمعة (مصافي الوسط)، خطاب عمر حسين علي (القوة الجوية)، غيث رياض كريم (نفط الوسط)، مرتضى كمال خليل (آليات الشرطة) حسين علي طالب (المرور)، علي حقي (مصافي الوسط )، أبو طالب عبد الكريم (نفط البصرة)، ليث محمد جواد (مصافي الوسط)، حيدر كريم ساجت (مصافي الوسط)، أحمد إبراهيم هاشم (بلدية البصرة).

ويدخل منتخب العراقي، غدا السبت ، معسكراً داخلياً في العاصمةِ بغداد ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر أيار الجاري، حيث سيتم اختيار القائمة الرسميّة التي ستمثل الفريق في بطولةِ كأس العرب.