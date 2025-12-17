منتخب الصالات العراقي يغادر إلى بيروت استعداداً لكأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة الصالات، يوم الأربعاء، مغادرة وفد المنتخب الوطني للعبة متوجهاً إلى لبنان، للدخول في معسكر تدريبي قصير يتخلله خوض مواجهتين وديتين دوليتين.

وقال المنسق الإعلامي عدي صبار، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي لكرة الصالات سيتوجه اليوم عند الساعة الثالثة عصراً إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإقامة معسكر تدريبي يستمر لمدة خمسة أيام، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني.

وأشار صبار إلى أن المباراتين تندرجان ضمن المنهاج الذي وضعه مدرب المنتخب، استعداداً لنهائيات كأس آسيا في إندونيسيا مطلع العام المقبل.

وأضاف أن الهدف من مواجهتي لبنان هو التعرف على مستويات وقدرات اللاعبين من خلال خوض مباريات رسمية، بغية الوقوف على التشكيلة الأمثل التي ستمثل العراق في البطولة الآسيوية المقبلة، مبيناً أن المواجهتين المرتقبتين خلال المعسكر التدريبي القصير تُعدان استكمالاً للمعسكر التدريبي الأخير الذي أُقيم في العاصمة بغداد.

وكان منتخب العراق لكرة الصالات قد اختتم، يوم أمس الثلاثاء، معسكره التدريبي الداخلي في بغداد، ضمن تحضيراته المتواصلة لنهائيات كأس آسيا، قبل أن يشد الرحال إلى بيروت لملاقاة منتخب لبنان في مواجهتين وديتين.

في المقابل، دعا مدرب المنتخب العراقي، البرازيلي جواو كارلوس باربوسيا، ثمانية عشر لاعباً لقائمة المنتخب المتوجهة إلى بيروت، وهم:

سالم كاظم موات، فهد ميثاق حافظ، حيدر مجيد دريول، سالم فيصل عبد، ليث محمد جواد، مؤمل مكي علي، مسلم عامر حربي، طارق زياد سلمان، مهند عبد الهادي نعيم، حارث سعد معروف، حسين شاكر محمود، غيث رياض كريم، حيدر علي، علي صبري، علي إياد عبد الستار، مصطفى أسعد شهاب، عباس هادي، هاني سعد.