منتخب الصالات العراقي يغادر إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ تغادرُ مساء اليوم الخميس بعثةُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات إلى دولةِ الكويت للشروعِ بمهمتها في بُطولةِ كأس آسيا التي يضيفها مجمعُ الشيخ سعد العبدالله للصالاتِ المُغلقة خلال الفترةِ من 27 أيلول الحالي حتى 8 أكتوبر المُقبل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن البعثةُ تكونت من عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم رحيم لفتة محمد رئيساً وعلي عيسى سيد مديراً إدارياً، والجهاز الفنيّ للمنتخبِ المكون من محمد ناظم الشريعة مدرباً وحمید غلا رضا شانديزي وحسين عبد علي مدربين مساعدين وميشيل يوخنا بطرس مدرباً لحراس المرمى ووهاب محمد رحيم مدرباً للياقة البدنيّة وسيف المالكي منسقاً إعلامياً وسجاد عصام سعيد مصوراً وحبیب جبار کاظم معالجاً ومصطفى عبد الكريم مترجماً وطالب حسين هذال مدیراً للتجهیزات وسيف حسن حمود إدارياً، واللاعبين ( محمد سامي - زاهر مهدي - سالم فيصل - طارق زیاد - حیدر مجید - وليد خالد - فهد ميثاق - علي شهاب - أحمد درید - مصطفى إحسان - مهند عبد الهادي - غيث رياض - محب الدین جمعة - رافد حميد ) .

ونقل البيان عن رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئية، علي عبد الحسين عبد الرضا قوله: إن اتحادَ الكرة لم يدخر جهداً لتهيئةِ فترة تحضيريّةٍ مثاليةٍ للمنتخبِ الوطنيّ، إذ خضعَ المنتخبُ لمعسكرٍ طويلٍ في مدينةِ شيراز الإيرانية تخللته عدد من المبارياتِ التجريبيّة، فضلاً عن معسكرين في أوزبكستان ولبنان خاضَ فيهما أسود الرافدين أربع مبارياتٍ تجريبيةٍ، تغلبَ في ثلاثٍ منها وخسرَ في واحدة، وهو ما وضعَ مدربَ منتخبنا الوطنيّ ناظم الشريعة أمام تصورٍ كاملٍ قبيل الدخولِ في النهائياتِ القارية.

من جهته، بيّنَ المدير الإداري للمنتخبِ الوطنيّ "علي عيسى" اكتمالَ جميع الأمور الإدارية واللوجستيّة لسفرِ البعثة العراقيّةِ وتهيئة مواعيد وتوقيتات التدريباتِ وإقامة الوفد، وكل ما يخصُ الوفد مع الاتحادِ الآسيوي لكرةِ القدم واللجنة المنظمة المحليّة في الكويت، متمنياً أن يكون منتخبنا على الموعدِ في نهائياتِ كأس آسيا لتحقيقِ أفضل النتائج والمستويات، بعد أن تظافرت الجهودُ وانصهرت في بوتقةِ النجاح الذي ننشده، وفقا للبيان.

وتنطلقُ منافسات كأس آسيا لكرةِ الصالات "الكويت 2022"، يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى الثامن من شهر تشرين الأول المقبل، بمشاركةِ (16) منتخباً تمّ توزيعهم بين (4) مجموعات، حيث تضمُ المجموعة الأولى كلاً من: الكويت (المستضيف) والعراق وتايلاند وعمان، فيما تضمُ المجموعة الثانية منتخبات: أوزبكستان والبحرين وطاجيكستان وتركمانستان، فيما تضم المجموعةُ الثالثة: إيران ولبنان والصين تايبيه وإندونيسيا. أما المجموعةُ الرابعة فتضمُ منتخبات: اليابان والسعودية وفيتنام وكوريا الجنوبيّة.