منتخب الصالات العراقي يدخل معسكراً تدريبياً استعداداً لوديتي المغرب

شفق نيوز/ دخل المنتخب العراقي لكرةِ الصالات معسكراً إعدادياً في العاصمةِ بغداد قبل خوض مباراتين وديتين أمام المنتخبِ المغربي، المقرر إقامتهما في الأول والثاني من شهر آذار المقبل.

ويبدأ المعسكرُ الداخلي من اليوم الإثنين ويستمر لمدة ستة أيام، على أن تغادرَ البعثة إلى المغرب في السادس والعشرين من شهر شباط الحالي.

ويتضمن معسكرُ المنتخب تكثيفاً في البرنامج التدريبيّ للاعبين من خلال زيادةِ الجرعاتِ التدريبيّة، وتقديم الإرشادات والنصائح الفنيّة لهم، بالإضافةِ إلى تحسين مستوياتهم من أجل تقديمِ أداءٍ أفضل في الاستحقاقاتِ المقبلة.

ودعا الجهازُ الفنيّ (19) لاعباً، على أن يختارَ منهم (16) لاعباً لتمثيل العراق في هاتين المباراتين.

ويشرف على تدريبِ المنتخب المدربُ محمد ناظم الشريعة، يساعده كل من حميد شاديزي وحسين عبد علي، وميشيل يوحنا بطرس مدرباً للحراس ووهاب رحيم مدرباً للياقة، بالإضافة إلى الإداريين طالب حسين وسيف حسن، والمعالجين حبيب جبار ومحمد ولي، ومدير المنتخب علي عيسى.

وشهدت الوحدةُ التدريبيّة تواجدَ رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئيّة علي عبد الحسين ونائبه زياد شامل.