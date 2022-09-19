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منتخب الصالات العراقي يتغلب على نظيره اللبناني ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-19T19:33:46+0000
منتخب الصالات العراقي يتغلب على نظيره اللبناني ودياً

شفق نيوز / تغلبَ المنتخبُ العراقي لكُرةِ الصالات، يوم الاثنين، على نظيره اللبناني، بأربعةِ أهدافٍ مقابل ثلاثة في المباراةِ التي احتضنتها صالةُ نادي السد الرياضي، في قطر.

وجاءت هذه المباراة، ضمن استعداداتِ المنتخبين لنهائياتِ كأس آسيا المقرر إقامتها في الكويت نهاية شهر أيلول الجاري.

وسجلَ أهداف المنتخب العراقيّ، اللاعبون سالم فيصل وحيدر مجيد وفهد ميثاق (هدفان).

وفي اختتامِ اللقاء، سلمَ رئيسُ الاتحاد اللبناني "هاشم حيدر" درعَ الاتحاد إلى الوفدِ العراقي.

وتعدُّ هذه المباراةُ الوديّة الثانيّة التي يخوضها منتخبنا الوطنيّ، حيث سبق أن تفوقَ في المباراةِ الأولى بهدفين نظيفين.

يشارُ إلى أن منتخبَ الصالات خاضَ مباراتين أمام المنتخبِ الأوزبكي انتهت الأولى بخسارته بنتيجة (5 - 4)، وتغلبَ في الثانيةِ بهدفين مقابل لا شيء.

ووقعَ المنتخب العراقي لكرة اليد، في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ منتخبات تايلاند والكويت وعمان، في حين وقعَ لبنان في المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ إيران وإندونيسيا وتايوان.

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