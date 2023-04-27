منتخب الشباب يلاقي ريال بيتيس ومصير "زيدان" ما زال مجهولاً

شفق نيوز/ يلاقي منتخب شباب العراقي نادي ريال بيتيس الإسباني دون 21 عاماً، يوم الاثنين المقبل مع اختتام معسكره بلقاء منتخب جبل طارق يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه، قبل العودة إلى العراق في الرابع من الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لاعب فينورد الهولندي يوسف الأمين غادر معسكرَ المنتخب بعد نهايةِ مباراة البرازيل، بعد أن سمحَ النادي الهولندي بتواجد اللاعب فقط في مباراتين في معسكر منتخبنا الشبابي، فيما لم يصل ردّ نادي مانشستر يوناتيد بخُصوص انضمام لاعبه زيدان إقبال بمنتخبنا الشبابيّ في نهائياتِ كأس العالم من عدمه حتى الآن".

وأضاف البيان أن "الوحدة التدريبية شهدت القيام بتدريباتٍ خفيفة ومتوسطة وتدريبات خاصة لبعض اللاعبين لساعتين، بالإضافةِ إلى بعض التطبيقات التكتيكيّة".

ويواصل منتخبُ الشباب تدريباته، اليوم الخميس، في مدينةِ روتا الإسبانيّة ضمن استعداداته لنهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً والتي ستنطلق في 20 من شهر أيار / مايو المقبل، بحسب بيان الاتحاد.

وتابع البيان أن "تدريباتُ اليوم شاركَ فيها (25) لاعباً، وجاءت بعد راحةٍ منحها الجهاز التدريبيّ ليومٍ واحدٍ للاعبين عقب خوضِ مباراة البرازيل التي انتهت بالتعادل الإيجابيّ بهدفٍ لهدف، بينما تغيبَ عن الوحدةِ التدريبيّة اللاعب مصطفى قابيل بداعي الإصابةِ الذي عمل الجهازُ الطبيّ على معرفةِ إصابته ومدى تأثيرها على تواجده في التدريباتِ من خلال إجراء فحوصاتٍ طبيةٍ له في أحد المستشفياتِ الإسبانيّة، وستتضح نتائجُ الفحوصات يوم غد".