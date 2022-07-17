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منتخب الشباب يفوز على نظيره الليبي ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-17T17:09:51+0000
منتخب الشباب يفوز على نظيره الليبي ودياً

شفق نيوز/ تغلبَ منتخبُ شَباب العراق على نظيره الليبيّ، اليوم الأحد، بثلاثةِ أهدافٍ من دون مقابلٍ في المباراةِ التي أقيمت في الملعبِ الرديف لنادي أبها السعودي.

انتهى شوطُ الأول بتقدُّمِ شباب العراق بهدفٍ من دون ردٍّ جاءَ في الدقيقة (17) عن طريقِ عبد القادر أيوب بعد توغله من جهةِ اليسار ووضع كرته في شباكِ المُنتخبِ الليبي لينتهي هذا الشوط بهذا الهدف.

وفي الشوطِ الثاني استمرت الأفضليّةُ العراقيّة، حيثُ أضافَ العراقيون الهدفَ الثاني في الدقيقةِ (50) من عمر المباراةِ عن طريقِ اللاعب علي شاخوان بعد متابعته الكرة التي لعبها بلند آزاد وارتدت من الحارسِ الليبي، بعدها أضافَ عبد القادر أيوب الهدفَ الثاني الشخصيّ له والثالث لمنتخبنا في الدقيقة (59) بعد تمريراتٍ جميلةٍ بين علي شاخوان وعبد الرزاق قاسم انتهت عند عبد القادر أيوب الذي أسكنها بتسديدةٍ قويةٍ من خارج منطقةِ الجزاء على يسارِ الحارس الليبي لتنتهي المباراةُ بتلك النتيجة.

وزجَّ مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، بعشرة لاعبين بدلاء لمنحِ الفرصةِ لجميع اللاعبين للوقوف على التشكيلةِ المُناسبةِ التي ستلاقي موريتانيا في الثالث والعشرين من هذا الشهر في افتتاحِ مبارياته ضمن بطولةِ كأس العرب لكرةِ القدم للشباب.

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