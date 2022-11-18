منتخب الشباب يعسكر في تركيا استعداداً لنهائيات كأس آسيا

شفق نيوز /أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، دخول منتخب الشباب العراقي في معسكر تدريبي في تركيا استعدادا لنهائيات كأس اسيا.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "منتخبُ الشَبابِ غادر العاصمةَ بغداد، عصر اليوم الجمعة، إلى مدينةِ أنطاليا التركيّة للدخولِ في مُعسكرٍ تدريبيّ للفترةِ من 18 من الشهر الحالي حتى الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا التي ستستضيفها أوزبكستان في شهر آذار/ مارس من العام المقبل".

وأضاف الاتحاد أن " المعسكر يتضمن خوضَ أربع مبارياتٍ وديةٍ من بينها مواجهة منتخبِ تركيا للشباب، وكذلك ثلاثة أنديةٍ تركية".

وبين الاتحاد أن وفدُ منتخبنا المُغادر إلى تركيا ضمّ (٢٣) لاعباً، بالإضافةِ إلى الجهازين الفنيّ الإداري، و سيلتحق بالوفدِ (٣) لاعبين محترفين هم كلٌ من (شربل شمعون) المحترف في الدوري الأسترالي، ولاعب غوتبيرغ السويديّ (مهيب خلف) و(آدم رشيد)" .

يذكرُ أن منتخبَ الشباب سيلعبُ فقط نهائياتَ كأس آسيا في المَجموعةِ الأولى إلى جانبِ البلد المضيف أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا.