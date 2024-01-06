منتخب الشباب يعسكر بتركيا ويلاقي شاختار الأوكراني و نظيريه الأردني القيرغيزستاني

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، يوم السبت، ان منتخب العراق للشباب سيشد الرحال يوم 20 من الشهر الحالي متوجها الى تركيا للإقامة في معسكر تدريبي استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة .

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب العراقي تحت 20 عاماً سيعسكر في مدينة أنطاليا التركية مستغلا توقف الدوري الممتاز و(الفيفا دي).

واضاف ان المنتخب سيخوض ثلاث مباريات تجريبية خلال معسكره التدريبي بغية تأقلم اللاعبين وانسجامهم في تجمع سيجمع لاعبي المنتخب المحليين والمحترفين .

واوضح ان المنتخب العراقي تحت 20 عاماً سيخوض ثلاث مواجهات ودية أمام نادي شاختار الأوكراني للشباب وكذلك نظيريه الاردني و القيرغيزستاني.

يذكر ان منتخب العراق تحت 20 سنة شارك في بطولة العالم للشباب العام الماضي، لكنه لم يتمكن من بلوغ المرحلة الثانية بعد ان خسر في مبارته الأولى والثانية، مع الأوروغواي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وتونس بثلاثة أهداف دون رد و تعادله بالثالثة مع انجلترا 0-0.