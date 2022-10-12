منتخب الشباب يصل الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 

شفق نيوز / وصل وفد منتخب الشَباب لكرة القدم إلى دولة الكويت، اليوم الأربعاء، للمُشاركة في تَصفيات كأس آسيا للشَبابِ التي ستنطلقُ يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الحالي.

وسيباشرُ المُنتخبُ في أولى الوحداتِ التدريبيّةِ في الساعةِ السادسة من مساء هذا اليوم في ملعبِ الاتحادِ الكويتيّ.

من جانبها، قررت اللجنةُ المُشرفة على تَصفياتِ المَجموعةِ الثامنة إقامةَ المُؤتمرين الصحفيّ والفنيّ للمجموعة غداً الخميس في فندقِ الملينيوم.

وسيلتقي منتخب الشبابِ في مباراته الأولى نظيره الهندي يوم الجمعة المُقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الحالي عند الساعةِ الرابعة والنصف عصراً، بينما سيواجهُ نظيره الكويتيّ الأحد المقبل الموافق السادس عشر عند الساعةِ السابعة والنصف مساءً، فيما يختتمُ منتخبنا مُبارياته بمواجهةِ أستراليا عند الساعةِ الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء المُقبل، وستقامُ جميع المُباريات في ملعبِ علي صباح السالم.

يذكرُ أن بطلَ المَجموعة سيتأهلُ إلى نهائياتِ كأس آسيا مباشرةً، بالإضافةِ إلى أفضل خمسةِ ثواني من المجاميعِ المُشاركةِ في التَصفياتِ الآسيويّة للمُشاركةِ في النهائياتِ التي ستستضيفها أوزبكستان العام المقبل.