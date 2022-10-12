سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منتخب الشباب يصل الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-12T13:44:01+0000
منتخب الشباب يصل الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 

شفق نيوز / وصل وفد منتخب الشَباب لكرة القدم إلى دولة الكويت، اليوم الأربعاء، للمُشاركة في تَصفيات كأس آسيا للشَبابِ التي ستنطلقُ يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الحالي.

وسيباشرُ المُنتخبُ في أولى الوحداتِ التدريبيّةِ في الساعةِ السادسة من مساء هذا اليوم في ملعبِ الاتحادِ الكويتيّ.

من جانبها، قررت اللجنةُ المُشرفة على تَصفياتِ المَجموعةِ الثامنة إقامةَ المُؤتمرين الصحفيّ والفنيّ للمجموعة غداً الخميس في فندقِ الملينيوم. 

وسيلتقي منتخب الشبابِ في مباراته الأولى نظيره الهندي يوم الجمعة المُقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الحالي عند الساعةِ الرابعة والنصف عصراً، بينما سيواجهُ نظيره الكويتيّ الأحد المقبل الموافق السادس عشر عند الساعةِ السابعة والنصف مساءً، فيما يختتمُ منتخبنا مُبارياته بمواجهةِ أستراليا عند الساعةِ الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء المُقبل، وستقامُ جميع المُباريات في ملعبِ علي صباح السالم. 

يذكرُ أن بطلَ المَجموعة سيتأهلُ إلى نهائياتِ كأس آسيا مباشرةً، بالإضافةِ إلى أفضل خمسةِ ثواني من المجاميعِ المُشاركةِ في التَصفياتِ الآسيويّة للمُشاركةِ في النهائياتِ التي ستستضيفها أوزبكستان العام المقبل.

related

بتروفيتش يكيل المديح بإيران ويؤكد: النتائج لا تأتي من السماء

Date: 2022-01-27 18:41:16
بتروفيتش يكيل المديح بإيران ويؤكد: النتائج لا تأتي من السماء

بسام الراوي يصدم جماهير قطر ويغيب عن الملاعب

Date: 2019-10-16 17:11:17
بسام الراوي يصدم جماهير قطر ويغيب عن الملاعب

طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة العراق وسوريا

Date: 2022-03-29 07:28:56
طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة العراق وسوريا

ادفوكات: لن اتابع الدوري العراقي

Date: 2021-09-12 18:02:44
ادفوكات: لن اتابع الدوري العراقي

شباب العراق يواصلون تدريباتهم في أربيل (صور)

Date: 2022-09-02 18:50:17
شباب العراق يواصلون تدريباتهم في أربيل (صور)

عدسة شفق نيوز توثق استعدادات ملعب المدينة لاحتضان مباراة التصفيات.. صور

Date: 2022-03-15 18:29:34
عدسة شفق نيوز توثق استعدادات ملعب المدينة لاحتضان مباراة التصفيات.. صور

عبد الخالق مسعود يحسم جدل استضافة البحرين لمباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة

Date: 2021-03-04 07:11:03
عبد الخالق مسعود يحسم جدل استضافة البحرين لمباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة

الاسود يباشرون تدريباتهم في ماريبا الإسبانية بقيادة ادفوكات.. صور

Date: 2021-08-09 12:21:57
الاسود يباشرون تدريباتهم في ماريبا الإسبانية بقيادة ادفوكات.. صور