منتخب الشباب يتغلب على نظيره التركي ودياً

شفق نيوز/ تغلبَ منتخبُ الشباب، اليوم الخميس، على نظيره التركيّ بهدفٍ واحدٍ من دون مُقابلٍ في المُباراةِ الوديّةِ التي استضافها ملعبُ أرسلان زكي في مدينةِ أنطاليا التركيّة، وتدخلُ هذه المباراةُ ضمن مُعسكره الإعداديّ تأهباً لنهائياتِ كأس آسيا في أوزبكستان شهر آذار/ مارس من العام المُقبل.

قبل انطلاقِ المُباراةِ شهدت مدينةُ أنطاليا هطول أمطارٍ غزيرةٍ استمرت لساعاتٍ قبل أن تتوقفَ مع موعدِ بدء المباراةِ التي قدّمَ فيها منتخبنا أداءً جيداً في أحداثِ شوطها الأول، حيث أخطرَ منتخبنا مرمى منافسه التركي عدةَ مراتٍ، وأهدرَ أهدافاً محققةً عن طريقِ اللاعبين عباس فاضل وعبود رباح، بينما تكفلَ الحارسُ التركيّ بإبعادِ كرتين خطيرتين للاعبين عبود رباح وإسماعيل أحمد من كُرةٍ ثابتة، فيما تكفلَ حارسُ مرمى منتخبنا حسين حسن بإبعادِ كرةٍ تركيةٍ خطيرةٍ عن مرماه.

وفي الشوطِ الثاني بدأ المنتخبُ التركيّ ضاغطاً لكن منتخبنا امتصَ هذا الزخمَ بهجماتٍ عكسيةٍ كادَ أن يسجلَ منها برأسيةٍ من لاعبنا عبود رباح التي أبعدها الحارسُ التركي بصعوبةٍ بالغةٍ.. وبعد دقيقتين، وبالتحديد في الدقيقة 60، نجحَ لاعبنا عبود رباح من تسجيلِ هدف المباراةِ الوحيد.

وأجرَى مدربُ منتخبنا "عماد محمد" ستةَ تغييرات في الشوطِ الثاني من أجل منحِ الفرصة لبعض اللاعبين، حيث كادَ منتخبنا أن يضيفَ ثاني أهدافه بعد تسديدةٍ لكرة ثابتةٍ ردتها العارضةُ التركيّة، بينما حاولَ المنتخبُ التركي تحقيقَ هدف التعديل، لكن يقظةَ حارس مرمى منتخبنا حرمتهُ من الوصولِ إلى مبتغاه.

وشهدت المباراةُ مشاركةَ اللاعبين المحترفين "آدم رشيد، وشربل شمعون" حتى الدقيقة 75، بينما شاركَ المُحترف الآخر مهيب خلف في الشوط الثاني.

مدربُ منتخبِ الشباب "عماد محمد" عبّرَ عن رضاه على الأداءِ في هذه المباراةِ، خصوصاً أنها جاءت أمام منتخبٍ أوروبي متمرسٍ، وبيّنَ محمد: إن منتخبنا قدّمَ أداءً تكتيكياً وفنياً جيداً، كون المنتخب التركي امتازَ بالقوةِ الجسمانيّة واللياقةِ البدنية.

وأكدَ محمد: استفدنا كثيراً من هذه المواجهةِ، ونطمحُ أن يرتقي الأداءُ العامّ للمنتخب من خلال خوضِ مبارياتٍ أكثر مع منتخباتٍ أخرى تضاهي المُستوى الفنيّ للمنتخبِ التركي أو أعلى من ذلك قبل الدخولِ في مُعتركِ نهائياتِ كأس آسيا.

وفي سؤالٍ عن الأداء العامّ للاعبين المُحترفين، أوضحَ محمد: إن آدم رشيد وشربل شمعون قدما أداءً جيداً أمام تركيا رغم أن مشاركتهما هذه هي الأولى مع المنتخبِ في هذا المُعسكر، وهم بحاجةٍ لمبارياتٍ أكثر مع المنتخبِ، وهو ما سيمنحهما انسجاماً أكثر مع بقيةِ عناصر المنتخبِ، خصوصاً أن اللاعب آدم لم يتجاوز الـ17 عاماً.

يذكرُ أن منتخبنا نجحَ في مباراته الأولى في معسكرِ تركيا من الفوز على نادي ألانيا سبور تحت 21 عاماً بستة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد، وفازَ في الثانية على منتخبِ شباب تركيا، وتنتظره مباراةٌ ثالثة في هذا المعسكر أمام نادي ماستريخت الهولنديّ يوم الأحد المقبل.