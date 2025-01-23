منتخب الشباب يبدأ تدريباته في تايلاند.. ماذا قال عماد محمد للاعبين؟

شفق نيوز/ خاض منتخبُ شباب العراق لكرة القدم، يوم الخميس، أولى وحداته التدريبيّة في العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن تحضيراته النهائية لنهائيات بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين بدءاً من 12 من الشهر المقبل.

وقال مدرب المنتخب عماد محمد، لوكالة شفق نيوز: "تحدثت مع اللاعبين قبل الوحدةِ التدريبيّة على أهميةِ معسكر تايلاند، وضرورة التركيزِ والعمل في التدريباتِ وفي المباراتين الوديتين للوصول للجاهزيّة التامة قبل الذهاب إلى الصين للمشاركةِ في البطولة".

وشارك في الوحدةِ التدريبيّة الأولى جميعُ اللاعبين المدعوين في القائمةِ النهائية لبطولةِ كأس آسيا، باستثناء اللاعب آدم طالب الذي سيتواجد مع المنتخبِ في البطولة حسب الاتفاق المسبق مع ناديه ماريبور السلوفيني.

وسيواجه منتخب الشباب منتخبَ تايلاند في المباراة الودية الأولى له بعد غد السبت، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت تايلاند.