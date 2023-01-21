منتخب الشباب يباشر أولى تدريباته في تركيا والمدرب يطالبهم بالسير على خطى المنتخب الأول

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، بدء منتخب الشباب تدريباته في مدينة انطاليا التركية استعدادا لنهائيات كأس آسيا، فيما طالب مدرب المنتخب لاعبيه بـ"السير على نهج المنتخب العراقي" بعد إحرازه كأس الخليج العربي 25.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخب الشباب باشر تدريباته الأولية عصر اليوم السبت في معسكره المُقام في مدينةِ أنطاليا التركية بمشاركة (24) لاعباً استعدادًا لنهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل".

وأضاف الاتحاد في بيانه "قبيل انطلاقِ التدريبات احتفى الجهازان الفني والإداري واللاعبون بتتويج منتخبِ العراق ببطولة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة، وقدّم مدرب منتخب الشباب عماد محمد التهنئةَ نيابةً عن وفدِ المنتخب"، مطالبا اللاعبين بـ"السير على النهج نفسه الذي سارَ عليه منتخبنا الوطنيّ في بطولةِ كأس الخليج من أجل زرع البسمةِ على وجوه العراقيين".

وتابع البيان "بعدها انطلقت تدريبات اليوم الأولى لمنتخبِ الشباب، وتركزت على بعض التمريناتِ الخاصة والجماعيّة، وعملية التركيز على توزيع بعض الأدوار للاعبين داخل أرضية الملعب من قبل الجهاز الفني التدريبيّ".

وبيّن الاتحاد في بيانه "سيخوض منتخبنا أولى مبارياته الاثنين المُقبل في هذا المعسكر أمام منتخب طاجيكستان الذي يتواجد في مدينةِ أنطاليا منذ عدة أيامٍ والتي تعد مكاناً مناسباً من الناحيتين الفنيّة والإداريّة لجميع المنتخباتِ في فصل الشتاء، وتتوفر فيها ملاعبُ كثيرة ومنشآت رياضيّة، فضلاً عن سهولة التنقل.