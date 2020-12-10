منتخب الشباب لكرة القدم يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا

شفق نيوز/ كشفت الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم يوم الخميس عن اقامة لقائين دوليين وديين امام المنتخب الاولمبي اللبناني على ملعب كربلاء الدولي .

وقال اياد بنيان لشفق نيوز لقد تم الاتفاق بين الجانبين على كل الامور الخاصة باقامة اللقائين الوديين اللذين يندرجان ضمن استعدادات منتخبنا الشبابي لنهائيات آسيا .

واضاف ان المباراتين تقامان يومي السادس والتاسع من كانون الثاني المقبل .

واشار بنبان الى ان التطبيعية وافقت على مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة دولية ودية للشباب المقررة في مدينة انطاليا التركية للمدة من السابع عشر ولغاية الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل بمشاركة منتخبات استراليا وغانا واوزبكستان وطاجيكستان ومنتخب البلد المضيف تركيا .