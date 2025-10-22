منتخب الشباب العراق يغادر إلى مسقط استعداداً للمهمة الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

غادر منتخب شباب العراق لكرة القدم دون 20 عاماً، مساء اليوم الأربعاء، العاصمة بغداد متوجهاً إلى عُمان للدخول في معسكر تدريبي يقام في العاصمة مسقط ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا المقبلة.

ويقود منتخب الشباب المدرب الشاب أحمد صلاح الذي خلف المدرب عماد محمد، الذي تم ترحيله لقيادة منتخب العراق الأولمبي بعد استقالة راضي شنيشل.

وكان منتخب شباب العراق ودع بطولة كأس الخليج بعدما أخفق في التأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة.