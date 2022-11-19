منتخب الشباب العراق لكرة القدم يباشر تدريباته في تركيا

شفق نيوز/ باشر منتخب شباب العراق لكرة القدم، عصر اليوم السبت، أولى تدريباته في معسكره المقام في مدينةِ أنطاليا التركيّة التي وصلها بعد منتصفِ الليلة الماضيّة بعد رحلةٍ جويةٍ تخللها تأخير لأربع ساعاتٍ عن موعدِ إقلاعِ الطائرة من مطارِ بغداد.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المعسكر التدريبي يأتي استعداداً لنهائياتِ كأس آسيا للشَباب التي تستضيفها أوزبكستان شهر آذار/ مارس عام 2023.

وبين ان 23 لاعباً شاركَوا في تدريبات اليوم، وتركزت على بعضِ التدريبات الفرديّة والجماعية والتكتيكيّة.

وركز مدربُ المنتخب عماد محمد، إلى جانبِ تلك التدريبات، على خلقِ مساحةٍ من التنافسِ بين اللاعبين داخل التدريباتِ للوصولِ إلى الاستعدادِ الأمثل للنهائياتِ الآسيويّة.

وسيخوض منتخب الشباب أولى مبارياته في معسكره أمام نادي الانيا سبورت التركي تحت 20 عاما يوم الاثنين المقبل.

ومن المؤمل أن يصلَ بعد منتصفِ الليلة لاعب غوتبيرغ السويدي مهيب خلف للالتحاقِ بتشكيلةِ المنتخب، بينما سيصل ادم رشيد المحترف في الدوري الدنماركيّ يوم الثلاثاء عند الساعةِ الخامسة مساءً، بعدها سيصلُ في اليوم نفسه عند الساعةِ السادسة مساءً شربل شمعون المحترف في الدوري الأسترالي.