منتخب الشباب العراقي يتعادل مع النجف ودياً

شفق نيوز/ تعادل منتخب الشباب العراقي لكرة القدم سلباً مع فريق نادي النجف، يوم الأحد، في مباراة ودية أقيمت في ملعب الشعب الدولي، ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وقال مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المباريات الثلاث الوديّة التي خاضها المنتخب هذه الأيام حققت الفائدةَ الفنيةَ التي كنا نسعى إليها كونها جاءت مع فرقٍ منافسةٍ في الدوري الممتاز، ولها باعٌ طويل".

وأضاف "تلك المباريات كشفت للملاك التدريبي عن الكثير من مكامن القوة والضعف"، مطالباً اللاعبين بالاهتمام "بالجانب البدني والغذائي وعدم التهاون مع تلك المفردات عندما يعودون لأنديتهم، وكذلك الالتزام بالجانب الأخلاقي داخل الملعب وخارجه".

واختتم محمد بالقول "سيكون هناك تجمع في شهر أيار المقبل، وسيبقى الجهاز الفني يراقب أداء اللاعبين ويتواصل معهم ويقف على احتياجاتهم، حيث ستكون المرحلة المقبلة مهمة لنا جميعاً، ونتطلع إلى تحقيق النجاحات لكرتنا".

يذكر أن منتخب الشباب خاض ثلاث مباريات فاز فيها على الطلبة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل أمام الزوراء بهدفين لهدفين، وتعادل سلباً أمام النجف.