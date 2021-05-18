منتخب الشباب العراقي لكرة الصالات يباشر باختبارات المواهب

شفق نيوز/ أجرى، الملاك التدريبي لمنتخب الشباب العراق لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، اختبارات لعدد من اللاعبين لضمهم إلى صفوف المنتخب.

وقال مدرب المنتخب ياسر حميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاختبارات الفنية أجريت للاعبين من تولد 2003 و2004 لغرض ضم الأفضل منهم الى صفوف المنتخب.

وأضاف أن الاختبارات تجري بشكل دقيق لاختيار اللاعب المناسب لضمه للمنتخب ضمن الاستحقاقات المقبلة بما يعزز قدرة المنتخب لتحقيق الانتصارات، ورفد المنتخب الوطني باللاعبين الجيدين.

واشار حميد الى انه تم إجراء الاختبارات لأكثر من 80 لاعبا في اليوم الاول، على أن يتم اختزال العدد لاحقا، مبينا ان اللاعبين "مطلوب منهم حالياً الظهور بمستوى فني جيد، وهي فرصة لهم لكشف مواهبهم، والوقوف على مستواهم البدني، وإثبات جدارتهم الفنية في تمثيل منتخب الشباب في البطولات المقبلة".