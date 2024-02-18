منتخب السلة العراقي يفوز على سوريا في بطولة لبنان الدولية

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة السلة، الفوز على نظيره السوري بنتيجة 66-55 نقطة يوم الأحد، في ثاني مواجهاته ضمن بطولة لبنان الدولية للعبة.

وجرت المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، في قاعة نادي غزير بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحسب المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة السلة، عهد فالح، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وسيواجه المنتخب العراقي، نظيره الفلسطيني، غداً الاثنين، محملاً بمعنويات عالية بعد الأداء الرجولي الذي قدموه في لقاء اليوم.

وخسر المنتخب العراقي لكرة السلة، أمس السبت، أمام نظيره اللبناني بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة 68 -71 نقطة، في افتتاح بطولة لبنان الدولية التي تضيفها العاصمة بيروت.

وتقام البطولة في العاصمة بيروت للمدة من 17-20 شباط الجاري، وتستضيف أربعة منتخبات هي العراق وسوريا وفلسطين ولبنان.