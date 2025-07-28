منتخب السلة العراقي يصل الدوحة لبدء استعداده لبطولة آسيا

شفق نيوز- بغداد

وصل وفد المنتخب العراقي لكرة السلة، يوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي ينظمها الاتحاد القطري لكرة السلة.

وتشارك في البطولة منتخبات العراق وقطر، واليابان، والسعودية، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبات لخوض منافسات بطولة آسيا المرتقبة، والتي ستقام في مدينة جدة السعودية مطلع الشهر المقبل.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية عبد السلام خلف، إن "الوفد العراقي يتألف من 12 لاعباً، إضافة إلى المدرب الصربي فازلين ماتيتش، والمدرب المساعد، ومدرب اللياقة البدنية، وأيضا الطبيب المعالج، واداري المنتخب، والمحلل الفني للمباريات".

ولفت إلى أن "منتخب العراق يستهل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب السعودي، وذلك يوم الأربعاء المقبل، ويجري الفريق أولى تدريباته على قاعة لوسيل بإشراف الجهاز الفني، وسط أجواء حماسية وتركيز كبير من اللاعبين".

وأكد خلف أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير كرة السلة"، مشيراً إلى "دعمها الكامل للمنتخب من خلال إقامة معسكرات تدريبية في كل من تركيا وقطر، لضمان أفضل استعداد ممكن قبل الاستحقاقات الرسمية".

وأضاف، أن "اللاعبين يتمتعون بروح عالية وإصرار واضح على تقديم مستوى مشرّف يليق بتاريخ ومكانة السلة العراقية، ونثق بقدراتهم على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية القادمة، خاصة وأن الفريق يمتلك طاقات شابة متميزة قادرة على المنافسة القوية على المستوى الآسيوي".