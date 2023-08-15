منتخب السباحة البارالمبي يعسكر في بغداد استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي البارالمبي للسباحة، يوم الثلاثاء، عن دخول منتخب اللعبة معسكراً تدريبياً داخلياً في بغداد استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في الصين.

وقال رئيس الاتحاد هاشم فرز، لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي بدأ اليوم في مسبح الشعب الأولمبي ويستمر حتى الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل".

وبين أن "المنتخب العراقي يتألف من سمير صبحي مدرباً، واللاعبون، قاسم محمد، ومصطفى عماد، ومصطفى هاشم".

وأشار إلى أن الاتحاد العراقي للألعاب المائية الذي يرأسه خالد كبيان قدّم دعماً كبيراً للمنتخب العراقي من خلال توفيره مسبحاً للمنتخب، فضلاً عن الدعم المعنوي الذي سيدفع اللاعبين لتقديم أفضل النتائج في الدورة الآسيوية المقبلة".