منتخب الركبي العراقي يغادر الى دبي للدخول بمعسكر تدريبي قبل بطولة آسيا

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي للركبي، يوم السبت، الى مدينة دبي الإماراتية للدخول في معسكر تدريبي لاكمال الجاهزية التامة قبل خوض منافسات البطولة الآسيوية التي ستقام في إندونيسيا لسباعيات الركبي.

وقال رئيس وفد المنتخب محمد حنون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب سيدخل في معسكر تدريبي مغلق في دبي للوقوف على الاستعدادات الأخيرة قبل الدخول في صراع القارة الصفراء في إندونيسيا مطلع شهر آب/أغسطس المقبل.

واضاف ان "المنتخب استعد بشكل جيد في بغداد لكن معسكر دبي سيكون مختلفاً كون اللاعبين المحترفين سينخرطون في تدريبات الاسود فضلا عن خوض مباراتين وديتين مع منتخب الامارات".

وختم بالقول "نسعى الى ان تكون رياضة الركبي في العراق رقما صعبا في اسيا برغم من قلة الخبرة للاعبين لكن مع وجود مزيج مختلط متجانس خلقه مدرب المنتخب مصطفى عبد بين اللاعبين المحترفين والمحليين سيكون العراق منتخبا ليس بالسهل".

يشار الى ان هذه المشاركة هي الاولى للعراق في بطولة اسيا لسباعيات الركبي التي ستشهد مشاركة 12 منتخباً.