منتخب "الديوك" يفتقد خدمات نجمي ريال مدريد في مهمة أذربيجان

شفق نيوز- باريس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن مهاجم منتخب "الديوك" كيليان مبابي، لن يسافر مع زملائه إلى أذربيجان بعدما حجزت فرنسا مقعدها في مونديال 2026.

وقال الاتحاد في بيان له، إن مبابي "ما زال يشعر بتأثير الالتهاب في كاحله الأيمن، ما يستدعي إجراء فحوص".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوص طبية في العاصمة الإسبانية في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وسجل مهاجم ريال مدريد هدفين في مباراة أمس الخميس، التي شهدت فوز الديوك برباعية نظيفة على الضيف أوكرانيا، ليضمن المنتخب الفرنسي بطاقته الى المونديال.

ويستضيف منتخب أذربيجان نظيره الفرنسي، بعد غد الأحد، في إطار مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويفتقد المنتخب الفرنسي أيضاً في لقاء أذربيجان، لاعب ريال مدريد الآخر إدواردو كامافينغا بسبب الإصابة.

وأصبح منتخب فرنسا ثاني منتخب أوروبي يبلغ المونديال المقبل، بعد المنتخب الإنجليزي، وهو المنتخب الـ29 الذي يتأهل للبطولة، التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً.